На гранаті підірвався військовослужбовець ЗСУ. Фото:

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Ракурс

Вибух гранати в Закарпатській області забрав життя військовослужбовця Збройних сил України.

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Трагічний випадок стався 19 травня у місті Мукачево, поза межами військової частини А1556. Солдат дістав травму від невідомого вибухового пристрою. Лікарі вважають, що вибухнула граната. Про це сьогодні повідомило місцеве видання Mukachevo.net.

Як пише видання «Апостроф», у зв’язку із загибеллю бійця ЗСУ військова прокуратура почала розслідування. Загиблому було 20 років, він не був жителем Закарпатської області. Військовослужбовець помер від поранень дорогою до лікарні.

Слідчі Національної поліції відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією «самогубство», але остаточну причину загибелі солдата встановлять експерти. У поліції розповіли, що трагедія сталася під позаслужбовий час.

Нагадаємо, 18 травня у Харкові вибухнула граната. Внаслідок події двоє чоловіків загинули, а третій потрапив до лікарні з численними пораненнями.