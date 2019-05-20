Берлін виділив Україні 82 млн євро допомоги. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122154-nimechchyna-vydilyla-ukrayini-82-mln-ievro-tehnichnoyi-ta-finansovoyi-dopomogy.html

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Німеччина виділила Україні 82 млн євро фінансової та технічної допомоги на впровадження реформ, запланованих на 2019 рік.

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Відповідне рішення Берлін ухвалив 20 травня. Сьогодні ж було підписано спеціальний протокол. Про це посол України у ФРН Андрій Мельник повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації президента Володимира Зеленського: Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн євро на вітчизняні реформи у 2019 році. Сьогодні у Києві підписується протокол! Дякуємо, Німеччино, — йдеться у тексті.

Як відомо, сьогодні на інавгурації президента України Володимира Зеленського у Києві був присутній екс-президент Федеративної Республіки Німеччина Кристіан Вульфф.

Нагадаємо, у квітні Китай вирішив надати Україні безоплатну техніко-економічну допомогу на сумі 200 млн юанів, що становить 29,7 млн дол. або майже 800 млн грн. В українському уряді тоді наголосили, що це найбільший обсяг безоплатної допомоги Україні від Китаю за всі роки незалежності нашої держави. Влада планує закупити понад 50 аварійно-рятувальних машин та обладнання для Державної служби з надзвичайних ситуацій.