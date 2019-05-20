Радбез ООН розглядає український закон про мову. Фото: Факти ICTV

https://racurs.ua/ua/n122157-radbez-oon-obgovoruie-ukrayinskyy-movnyy-zakon-translyaciya.html

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Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй сьогодні обговорює закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

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Засідання Радбезу ООН розпочалося о 22.00 за київським часом. Ініціатором сьогоднішнього засідання стала Російська Федерація. Так, 18 травня представництво РФ при ООН попросило скликати засідання через ухвалення Верховною Радою України закону про мову. Про це речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, мовний закон український парламент 278 голосами ухвалив 25 квітня. Розгляд законопроекту №?5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної» тривав з лютого. Вже колишній президент Петро Порошенко підписав закон про мову 15 травня. Наступного дня закон опублікували в газеті «Голос України».

Документ повинен популяризувати українську мову та забезпечити право громадян України на одержання послуг державною мовою. Планується створити посаду уповноваженого із захисту мови, працюватимуть центри із вивчення мови, буде створена Національна комісія з мовних стандартів.