У Раді зареєстрували проект закону про використання медичного канабісу. Фото: Новый Мир

https://racurs.ua/ua/n122158-u-verhovniy-radi-zareiestruvaly-zakonoproekt-pro-legalizaciu-kanabisu-dlya-potreb-medycyny.html

Ракурс

Законопроект про легалізацію медичного канабісу 20 травня зареєстрували у Верховній Раді.

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Документ повинен врегулювати використання канабісу для потреб медицини та науки. Проект закону підписали 102 депутатів парламенту. Його ініціаторами виступили Георгій Логвинський, Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров та інші. Про це сьогодні повідомляється на сайті ВРУ.

Нардеп Логвинський у кулуарах парламенту відзначив, що комітет з питань прав людини вперше в історії Верховної Ради прийняв рішення про реєстрацію законопроекту на підставі електронної петиції, яка змогла зібрати 25 тис. підписів на веб-сторінці ВРУ. Наразі текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.

Як відомо, петицію з вимогою легалізувати використання канабісу зареєстрували 30 січня 2019 року. Таку ініціативу тоді підтримала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Нагадаємо, Грузія до 2025 року планує отримати 400 млн дол. доходу від ринку марихуани. Міністр фінансів країни Іване Мачаваріані заявив, що експорт марихуани збагатить скарбницю країни й дохід від цього буде не менше 1 млрд грузинських ларі. Тбілісі хоче швидко включитися в процес та налагодити протягом двох-трьох років виробництво марихуани для медичних цілей.