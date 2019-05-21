Зал заседаний совета безопасности ООН, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n122161-sovbez-oon-otkazalsya-obsujdat-ukrainskiy-yazykovoy-zakon.html

Ракурс

Совбез ООН отказался обсуждать недавно принятый в Украине языковой закон.

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Инициативу о рассмотрении соответствующего вопроса выдвинула Россия. Об этом сообщают «Новости ООН».

Во время голосования против рассмотрения языкового закона выступили большинство участников Совбеза — Германия, Великобритания, Польша, Франция, США и Бельгия.

За проведение заседания проголосовали представители пяти стран — Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея. Еще четыре страны от голосования по этому вопросу воздержались.

Мы не видим необходимости в этом брифинге. Мы видим в этом предложении попытку России отвлечь внимание от мирной и демократической передачи власти в соседней стране, — отметил представитель США в ООН Джон Коэн.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная Рада поддержала еще 25 апреля. Из-за длительного перерыва в заседаниях и наличие блокирующих постановлений, которые требовали рассмотрения, спикер парламента Андрей Парубий подписал его только 14 мая. На следующий день закон подписал президент Петр Порошенко, а 16 мая его текст был опубликован в официальном издании «Голос Украины».

Напомним, этот закон вступает в силу спустя два месяца с момента опубликования.