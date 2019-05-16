Андрей Парубий подписал языковой закон 14 мая, фото: Андрей Парубий

https://racurs.ua/n121970-tekst-zakona-o-yazyke-opublikovan-v-golose-ukrainy.html

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Тест подписанного вчера президентом Украины Петром Порошенко закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» сегодня опубликован в официальном издании «Голос Украины».

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Закон вступает в силу через два месяца после опубликования, сообщает «Голос Украины».

Также текст закона появился в электронном виде на сайте издания.

Закон о языке Верховная Рада поддержала во время заседания 25 апреля голосами 278-ми народных избранников. Однако из-за зарегистрированных в парламенте постановлений об отмене результатов этого голосования и длительного периода праздничных выходных подписать его и отправить на подпись президенту глава Верховной Рады Андрей Парубий смог только 14 мая. Всего в парламенте были зарегистрированы четыре блокирующие постановления.

Напомним, вчера, во время торжественного подписания языкового закона, Порошенко отметил, что он настолько тщательно сбалансирован, что, по его мнению, ни одна из патриотических и государственных политсил не имеет оснований осуществлять его просмотр.