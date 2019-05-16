Андрій Парубій підписав мовний закон 14 травня, фото: Андрій Парубій

https://racurs.ua/ua/n121970-tekst-zakonu-pro-movu-opublikovano-v-golosi-ukrayiny.html

Ракурс

Тест підписаного вчора президентом України Петром Порошенком закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» сьогодні опубліковано в офіційному виданні «Голос України».

Loading...

Закон набирає чинності через два місяці після опублікування, повідомляє «Голос України».

Також текст закону з’явився в електронному вигляді на сайті видання.

Закон про мову Верховна Рада підтримала під час засідання 25 квітня голосами 278-ми народних обранців. Однак через зареєстровані в парламенті постанови про скасування результатів цього голосування та тривалий період святкових вихідних підписати його та відправити на підпис президентові очільник Верховної Ради Андрій Парубій зміг лише 14 травня. Загалом в парламенті було зареєстровано чотири блокую постанови.

Нагадаємо, вчора, під час урочистого підписання мовного закону, Порошенко зауважив, що він настільки ретельно збалансований, що, на його думку, жодна з патріотичних та державницьких політсил не має підстав здійснювати його перегляд.