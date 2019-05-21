Электронные сигареты влияют на способность организма сопротивляться вирусам

https://racurs.ua/n122162-elektronnye-sigarety-umenshaut-sposobnost-organizma-protivostoyat-grippu-uchenye.html

Ракурс

Электронные сигареты могут уменьшить способность организма бороться с вирусами, особенно теми, которые вызывают грипп. Увлечение электронными сигаретами меняет иммунный ответ назальной слизистой оболочки на вирусные инфекции.

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К такому выводу пришла группа американских ученых из Университета Северной Каролины, которые исследовали, как вдыхание новых табачных изделий, таких как электронные сигареты, влияет на иммунную реакцию организма в дыхательных путях, в частности, в слизистой оболочке носа. Материалы исследования опубликованы в рамках международной конференции АТС 2019 Home.

Для безопасного изучения иммунного ответа на инфекцию ученые вводили добровольцам живой ослабленный вирус гриппа.

Испытуемые были классифицированы как некурящие, курильщики традиционных сигарет и пользователи электронных сигарет.

До и после введения вируса ученые собирали срезки жидкостей из носа испытуемых, а также кровь. Они исследовали маркеры, которые оставляет вирус, а также иммунная система человека в процессе борьбы с ним.

Оказалось, что у курильщиков электронных сигарет были значительно подавлены гены и белки, необходимые для противостояния гриппу. В то же время разница между некурящими и сторонниками традиционных сигарет в вопросе иммунного ответа организма на вирус гриппа не была столь значительной.

Результаты исследования свидетельствуют, что использование электронных сигарет и курение традиционных сигарет по-разному влияют на систему защиты от респираторных вирусов. Ученые отмечают, что использование электронной сигареты может ухудшить адаптивную противовирусную иммунную реакцию.

Напомним, недавно ученые установили, что сторонникам электронных сигарет угрожают инсульты, сердечные приступы, ишемия и депрессии.