Сегодня будут сдавать ВНО по математике. Фото: Українські новини

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Ракурс

ВНО по математике сегодня будут сдавать в Украине. Тестирование планируют пройти более 160 тыс. лиц.

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Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Участникам тестирования необходимо иметь при себе паспорт, оригинал сертификата ВНО, приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом тестировании. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Тестирование начнется в 11.00. Не допустят в пункт ВНО тех лиц, которые не будут иметь при себе какого-то из вышеуказанных документов.

Абитуриентам разрешено приносить с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета и прозрачную бутылку с водой. Участникам ВНО нужно будет решить 33 задачи, на это им отведено 180 мин. Правильно выполнив все задания можно набрать 62 балла. Это максимальное количество.

Абитуриентам во время сегодняшнего прохождения теста не разрешается пользоваться линейкой, карандашом, циркулем и калькулятором. К пункту тестирования нельзя приносить средства связи, технические устройства, печатные или рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования.

Ранее сообщалось, что в этом году внешнее независимое оценивание в Украине начнется 21 мая тестом по математике. На 23 мая запланирован тест по украинскому языку и литературе, а на 27 мая — тесты по испанскому, немецкому и французскому языкам. Английский язык можно будет сдать 28 мая. Тесты по физике, истории Украины, биологии, географии и химии запланированы соответственно на 30 мая, 4 июня, 6 июня, 11 июня и 13 июня.