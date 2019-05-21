Місія МВФ прибула в Україну. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n122165-misiya-mijnarodnogo-valutnogo-fondu-rozpochala-robotu-v-ukrayini.html

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Місія Міжнародного валютного фонду 21 травня розпочала свою роботу в Києві.

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Очікується, що місія оцінить впровадження реформ в Україні, які уряд зобов’язався провести в межах програми співпраці. Раніше МВФ вимагав від Кабміну підвищити ціни на газ для населення, реформувати банківський сектор, зменшити розмір дефіциту державного бюджету та запровадити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Про це сьогодні повідомляє «Громадське».

Місія МВФ перебуватиме в Україні 14 днів. Очікується, що за підсумками роботи місії мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 млрд дол.

Зазначається, що разом із місією МВФ, в Україні працюватимуть представники Євросоюзу. Чиновники з Європи повинні ухвалювати рішення про продовження програми макроекономічної допомоги та виділення нового траншу у розмірі 500 млн євро.

Як відомо, Україна потребує нових позик від МВФ, оскільки у цьому році проходить один з пікових періодів зовнішніх виплат та існує загроза технічного дефолту. В НБУ пропонували розпочати переговори щодо нової програми восени 2019 року.

Напередодні радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко заявив, що Україна у короткостроковій перспективі зможе утримати макрофінансову стабільність без чергового траншу Міжнародного валютного фонду, проте в довгостроковій перспективі країні необхідно продовжувати співпрацю з МВФ.

Нагадаємо, раніше директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс анонсував візит оціночної місії фонду до України після інавгурації нового президента, без зазначення точних термінів.