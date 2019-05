Трамп вніс Huawei в чорний список: Google розірвала відносини з китайським гігантом. Фото: MegaSmart

Китайський гігант Huawei більше не буде мати доступ до сервісів корпорації Google. Президент США Дональд Трамп вніс компанію в торговий список з обмеженням діяльності.

Сервіс Google Play буде доступний тільки на вже існуючих гаджетах від Huawei. Таке жорстке обмеження може завадити китайському виробнику випускати смартфони за межами країни. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела.

Обмеження призведе до того, що технічний гігант більше не зможе оновлювати операційну систему Android від Google, а його нові користувачі не зможуть користуватися сервісом Google Play Store, а також додатками Gmail і YouTube.

Міністерство торгівлі США раніше заявляло, що може переглянути обмеження, щоб запобігти перериванню існуючих мережевих операцій і обладнання. Китайський гігант поки вивчає вплив обмежень і поки не ясно, як воно вплине на компанію в цілому.

Зазначимо, що виробники чіпів, включаючи Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc і Broadcom Inc, заявили, що не будуть поставляти Huawei критично важливі компоненти і програмне забезпечення.

У зв’язку з цим китайський виробник заявив, що у нього в запасі є власна технологія, яку розробили на випадок блокування Android. За даними компанії, частина цих технологій вже використовується в китайських продуктах.

Користувачі існуючих гаджетів Huawei зможуть оновлювати додатки, проте оновлення операційної системи поки під питанням.

Як раніше повідомлялося, Huawei в США звинуватили в крадіжці технологій.