Китайский гигант Huawei больше не будет обладать доступом к сервисам корпорации Google. Президент США Дональд Трамп внес компанию в торговый список с ограничением деятельности.

Сервис Google Play будет доступен только на уже существующих гаджетах от Huawei. Такое жесткое ограничение может помешать китайскому изготовителю выпускать смартфоны за пределами страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Ограничение приведет к тому, что технический гигант больше не сможет обновлять операционную систему Android от Google, а его новые пользователи не смогут пользоваться сервисом Google Play Store, а также приложениями Gmail и YouTube.

Министерство торговли США ранее заявляло, что может пересмотреть ограничения, чтобы предотвратить прерывание существующих сетевых операций и оборудования. Китайский гигант пока изучает влияние ограничений и пока не ясно, как оно повлияет на компанию в целом.

Отметим, что производители чипов, включая Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc и Broadcom Inc, заявили, что не будут поставлять Huawei критически важные компоненты и программное обеспечение.

В связи с этим китайский производитель заявил, что у него в запасе есть собственная технология, которую разработали на случай блокировки Android. По данным компании, часть этих технологий уже используется в китайских продуктах.

Пользователи существующих гаджетов Huawei смогут обновлять приложения, однако обновление операционной системы пока под вопросом.

Как ранее сообщалось, Huawei в США обвинили в краже технологий.