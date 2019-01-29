Официальные обвинения в краже технологий предъявили компании Huawei в США (ВИДЕО)

Официальные обвинения в краже технологий предъявили компании Huawei в США. Фото: Вести.Hi-tech - Vesti.Ru

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Официальные обвинения в краже технологий и мошенничестве предъявили компании Huawei (Хуавей) в США.

В двух городах страны, Сиэтле и Нью-Йорке, большое жюри присяжных вынесло официальные обвинения финансовому директору компании Huawei Мэн Ваньчжоу и подразделениям компании в США и Иране, сообщает Theinsider.

Отмечается, что китайскую компанию обвиняют в краже технологий у компании T-Mobile, отмывании средств, мошенничестве и нарушении санкций против Ирана. Также, по сведениям правоохранительных органов руководство компании препятствовало правосудию.

Сообщается, что указанные действия совершались на протяжении более 10 лет. По версии следствия, в махинациях было задействовано руководство компании.

В тоже время в китайской компании отрицают все обвинения. По словам руководства Huawei, спор с T-Mobile был урегулирован еще в 2017 году.

Ранее сообщалось о задержании финдеректора Ваньчжоу в Канаде. Однако, в декабре 2018 года суд отпустил Ваньчжоу под залог в 7,5 млн долл.

В январе 2019 года в Польше был задержан топ-менеджер Huawei по подозрению в шпионаже.