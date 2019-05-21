Ляшко приїхав до Зеленського на велосипеді. ФОТО: Анна Стешенко / Facebook

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Ракурс

Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, приїхав на велосипеді до Адміністрації президента на зустріч із новим главою держави Володимиром Зеленським.

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Ляшко написав на своїй сторінці в Facebook, що їде на цю зустріч.

На під’їзді до АП лідер Радикальної партії наголосив, що проситиме президента про те, щоб у майбутньому обладнати біля будівлі на Банковій велосипедну парковку.

Також він висловив надію на те, що ніхто не вкраде його велосипед, залишений під АП, і дозволив покататися на ньому.

Реакція користувачів мережі на таку велопрогулянку Ляшка була неоднозначною. Хтось заявив, що Ляшко сам зробив так, щоб у країні процвітала корупція, а хтось похвалив нардепа.

Користувачі соцмереж також відзначили, що Ляшко тепер може посперечатися за звання «головного троля» з мером Києва Віталієм Кличком, який учора приїхав на велосипеді на інавгурацію Зеленського.

Нагадаємо, 31 березня в Україні проходив перший тур президентських виборів. Тоді Кличко першим серед політиків приїхав на виборчу дільницю на велосипеді.