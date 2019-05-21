Месть за морпехов: на Донбассе уничтожили кадрового офицера РФ, фото — Фейсбук А.Штефана

https://racurs.ua/n122194-mest-za-morpehov-na-donbasse-unichtojili-kadrovogo-oficera-rf-foto-video.html

Ракурс

В зоне проведения операции Объединенных сил ликвидировали кадрового российского офицера Евгения Шабанова, который был командиром батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады войск так называемой ДНР.

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Шабанов имел позывной Лунь. Боевика уничтожили ровно через неделю после трагической гибели украинских разведчиков морской пехоты, сообщил 21 мая в Фейсбук автор видео Андрей Римарук из фонда «Вернись живым».

Это была спланированная месть! Целенаправленно и филигранно, — написал Римарук.

Он отметил, что украинские спецназовцы отомстили за гибель Дениса Козьмы (псевдо Дед) и Ивана Сакало (псевдо Бродяга).

На видео видно, что мина, которую выпустили украинские военные, разорвалась в нескольких метрах от автомобиля, на котором прибыл Шабанов. Наведение на цель было осуществлено с помощью дрона.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) прокомментировал видео и выложил фотографии убитого российского офицера, который воевал в Украине.

«Ракурс» 8 мая сообщал, что на Светлодарском направлении в Донецкой области силы ООС уничтожили две БМП боевиков, а также трех представителей незаконных формирований.