Обстрел школ на Донбассе. Фото: ЮНИСЕФ

https://racurs.ua/n122193-na-donbasse-vozroslo-kolichestvo-atak-na-shkoly-oon.html

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Обстрелов школ на Донбассе фиксируется все больше. В течение первых месяцев 2019 года количество атак на школы возросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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За четыре месяца 2019 года зафиксировано 12 атак на школы. В прошлом году таких случаи было только три. Атаки на учебные заведения усиливают психологические травмы у школьников, а также создают для них риски получения физических травм или смерти. Об этом сообщается на веб-странице Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В ООН напомнили о 2017 году, когда на учебные заведения было осуществлено более 40 атак. В целом с начала боевых действий на Донбассе были повреждены свыше 750 учебных заведений с обеих сторон линии разграничения. Дети подвергаются большой опасности, поскольку большинство баз и складов расположены вблизи населенных пунктов.

Атаки на школы наносят детям психологические и физические травмы. Из-за обстрелов ученики вынуждены прятаться в бомбоубежищах и в подвалах и некоторые из них напуганы, чтобы учиться, — отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Напомним, на днях боевики на Донбассе обстреляли вооружением 122-го калибра населенный пункт Золотое-1. В результате атаки было разрушено несколько зданий, а местных жителей от гибели спасло чудо.