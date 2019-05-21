Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обстрел школ на Донбассе. Фото: ЮНИСЕФ

На Донбассе возросло количество атак на школы — ООН

21 мая 2019, 16:24
999

Обстрелов школ на Донбассе фиксируется все больше. В течение первых месяцев 2019 года количество атак на школы возросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Loading...

За четыре месяца 2019 года зафиксировано 12 атак на школы. В прошлом году таких случаи было только три. Атаки на учебные заведения усиливают психологические травмы у школьников, а также создают для них риски получения физических травм или смерти. Об этом сообщается на веб-странице Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В ООН напомнили о 2017 году, когда на учебные заведения было осуществлено более 40 атак. В целом с начала боевых действий на Донбассе были повреждены свыше 750 учебных заведений с обеих сторон линии разграничения. Дети подвергаются большой опасности, поскольку большинство баз и складов расположены вблизи населенных пунктов.

Атаки на школы наносят детям психологические и физические травмы. Из-за обстрелов ученики вынуждены прятаться в бомбоубежищах и в подвалах и некоторые из них напуганы, чтобы учиться, — отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Напомним, на днях боевики на Донбассе обстреляли вооружением 122-го калибра населенный пункт Золотое-1. В результате атаки было разрушено несколько зданий, а местных жителей от гибели спасло чудо.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости 21 мая: консультации у Зеленского, экс-начальник Нацгвардии вышел из СИЗО, а экс-глава КСУ обжалывает увольнение

Главными событиями вторника, 21 мая, стали консультации, которые президент Владимир Зеленский провел в Раде относительно роспуска парламента и изменений в избирательном законодательстве

Новости Украины
16:08

Гройсман может быть уволен с должности только Верховной Радой, у президента таких полномочий нет — Тимошенко

Только Верховная Рада может уволить с должности действующего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. У президента Украины нет таких полномочий

Новости Украины
13:52
Новости партнеров
Загрузка...