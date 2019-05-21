Обстріл шкіл на Донбасі. Фото: ЮНІСЕФ

https://racurs.ua/ua/n122193-na-donbasi-zrosla-kilkist-atak-na-shkoly-oon.html

Ракурс

Обстрілів шкіл на Донбасі фіксується все більше. Впродовж перших місяців 2019 року кількість атак на школи зросла в чотири рази в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

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За чотири місяці 2019 року зафіксовано 12 атак на школи. Минулоріч таких випадки було лише три. Атаки на навчальні заклади посилюють психологічні травми у школярів, а також створюють для них ризики отримання фізичних травм або смерті. Про це повідомляється на веб-сторінці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

В ООН нагадали про 2017 рік, коли на навчальні заклади було здійснено понад 40 атак. Загалом з почату бойових дій на Донбасі були пошкоджені понад 750 навчальних закладів з обох сторін лінії розмежування. Діти наражаються на велику небезпеку, оскільки більшість баз та складів розташовані поблизу населених пунктів.

Атаки на школи завдають дітям психологічних та фізичних травм. Через обстріли учні змушені ховатися в бомбосховищах та в підвалах і деякі з них налякані, щоб вчитися, — зазначила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Нагадаємо, днями бойовики на Донбасі обстріляли озброєнням 122-го калібру населений пункт Золоте-1. Внаслідок атаки було зруйновано декілька будівель, а місцевих жителів від загибелі врятувало диво.