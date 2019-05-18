Бойовики обстріляли 122-м калібром Золоте, людей врятувало диво, фото — ООС

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Бойовики на Донбасі обстріляли озброєнням 122-го калібру населений пункт Золоте-1. Зруйновано декілька будівель, місцевих жителів врятувало диво.

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Про обстріл, який стався 17 травня, сьогодні прес-службу операції Об'єднаних сил повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Мобільна група виїхала на місце та сфотографувала наслідки обстрілу Золоте-1, що в Попаснянському районі Луганської області.

Обстріл розпочався близько сьомої ранку. Бойовики гатили із артилерійських систем калібру 122 мм. Найбільше дісталося будинку, що по вулиці Лесі Українки. Внаслідок попадання та розриву снаряду зруйновано дах, частково пошкоджено стелю, прибудови, коридор та кухня, вікна у спальні. Власник під час обстрілу вийшов на вулицю, що й врятувало його від загибелі.

У декількох будинках на вулиці Чайковського вибите скло, пошкоджено вікна у теплиці та бесідці. На вулиці Молодіжній зафіксували шість свіжих вирв від попадання артилерійських снарядів калібру 122 мм. Поруч розташована школа і коледж, саме по цій вулиці щодня ходять дорослі і діти.