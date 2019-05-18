Кров, бинти та евакуація: відео порятунку підлітка з камери патрульних Києва, фото — Власно

https://racurs.ua/ua/n122064-krov-bynty-ta-evakuaciya-video-poryatunku-pidlitka-z-kamery-patrulnyh-kyieva.html

Ракурс

У Києві патрульні врятували життя 15-річному підлітку, який потрапив під електропоїзд. Інспектори кинулися на місце події і почали надавати постраждалому юнаку, що перебував у шоковому стані, першу допомогу.

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Усі ці події — аж до приїзду карети швидкої допомоги — знімала камера патрульних. Її запис 18 травня виклали на Фейсбук поліції Києва.

Як з’ясувалося, на службовий планшет охоронцям порядку надійшла інформація про нещасний випадок на залізниці. Хлопець йшов по колії в навушниках, тому не почув звукові сигнали електропотяга. Машиніст застосував екстрене гальмування, завдяки чому істотно зменшив швидкість руху, але до моменту зіткнення не встиг повністю зупинитися і збив підлітка.

Патрульні одразу ж побігли на місце НП. Там інспектори побачили юнака з сильною кровотечею. Він кричав від болю та намагався встати. Патрульні оглянули ушкодження хлопця та зупинили кровотечу. До приїзду медиків інспектори надали 15-річному підлітку усю необхідну домедичну допомогу та повністю зупинили кровотечу. Надалі потерпілого відвезли до лікарні.

Раніше «Ракурс» повідомляв про випадки, коли підлітки-зачепери травмувалися на залізниці. У пошуках пригод вони вилазят на вагони електропоїздів та отримують важкі опіки.