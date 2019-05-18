Кровь, бинты и эвакуация: спасение подростка на видео патрульных Киева, фото — Власно

https://racurs.ua/n122064-krov-binty-i-evakuaciya-spasenie-podrostka-na-video-patrulnyh-kieva.html

Ракурс

В Киеве патрульные спасли жизнь 15-летнему подростку, который попал под электропоезд. Инспекторы бросились на место происшествия и начали оказывать пострадавшему юноше, который находился в шоковом состоянии, первую помощь.

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Все эти события — до приезда кареты скорой помощи — снимала камера патрульных. Его записи 18 мая выложили на Фейсбук полиции Киева.

Как выяснилось, на служебный планшет стражам порядка поступила информация о несчастном случае на железной дороге. Парень шел в наушниках, поэтому не услышал звуковые сигналы электропоезда. Машинист применил экстренное торможение, благодаря чему существенно уменьшил скорость движения, но к моменту столкновения поезд не успел полностью остановиться и сбил подростка.

Патрульные сразу же побежали на место ЧП. Там инспекторы увидели юношу с сильным кровотечением. Он кричал от боли и пытался встать. Патрульные осмотрели повреждения парня и остановили кровотечение. До приезда медиков инспекторы предоставили 15-летнему подростку всю необходимую домедицинскую помощь и полностью остановили кровотечение. В дальнейшем пострадавшего увезли в больницу.

Ранее «Ракурс» сообщал о случаях, когда подростки-зацеперы травмировались на железной дороге. В поисках приключений они вылазят на вагоны электропоездов и получают тяжелые ожоги.