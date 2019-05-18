Боевики обстреляли 122-м калибром Золотое, людей спасло чудо, фото — ООС

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Боевики в Донбассе обстреляли вооружением 122-го калибра населенный пункт Золотое-1. Разрушены несколько зданий, местных жителей спасло чудо.

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Об обстреле, который произошел 17 мая, сегодня пресс-службе операции Объединенных сил сообщила украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Мобильная группа выехала на место и сфотографировала последствия обстрела Золотое-1, что в Попаснянском районе Луганской области.

Обстрел начался около семи утра. Боевики били с помощью артиллерийских систем калибра 122 мм. Больше всего досталось дому по улице Леси Украинский. Вследствие попадания и разрыва снаряда разрушена крыша, частично повреждены потолок, пристройки, коридор и кухня, окна в спальне. Владелец во время обстрела вышел на улицу, что и спасло его от гибели.

В нескольких домах на улице Чайковского выбиты стекла, повреждены окна в теплице и беседке. На улице Молодежной зафиксировали шесть свежих воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Рядом расположена школа и колледж, именно по этой улице каждый день ходят взрослые и дети.