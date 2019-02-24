Девочка перестала говорить: стало известно о последствиях обстрела террористами села вблизи Луганска (ФОТО)

Результаты обстрела села под Луганском, фото - ООС

https://racurs.ua/n118574-devochka-perestala-govorit-stalo-izvestno-o-posledstviyah-obstrela-terroristami-sela-vblizi.html

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Трехлетняя девочка из села Золотое (70 км от Луганска) перестала говорить после того, как в дом, в котором жила семья, попал снаряд, выпущенный боевиками ЛНР.

О последствиях обстрела двух украинских сел на линии соприкосновения сообщил в Фейсбук 24 февраля заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

«Мины разрывались прямо в квартирах. Так праздновали «День защитника Отечества» наши «соседи из ЛНР», — написал Клменко.

Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов. Сейчас на месте преступления российских оккупационных войск работают представители украинской стороны СЦКК ОБСЕ, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.

Обстрел произошел сегодня примерно в 5.00. Российско-оккупационные войска прицельно били из минометов по Золотому и Новоалександровке.