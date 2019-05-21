Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
День Києва: 25-26 травня буде обмежено рух. ФОТО: rama.com.ua

День Києва: де перекриють дороги (СПИСОК ВУЛИЦЬ)

21 тра 2019, 16:14
999

У День Києва, який відзначають в останню неділю травня, буде обмежено рух центральними вулицями міста. Перекривати дороги будуть 25−26 травня у зв’язку зі святковою програмою, в яку входять понад 20 заходів різної тематики.

Loading...

Маршрути, на яких буде обмежено рух транспорту, оприлюднила сьогодні прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

  • 25−26 травня буде обмежено рух на площі ім. Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинської та вул. Станіславського.
  • 25 травня з 5.30 до 17.30 буде перекрито маршрут: площа Перемоги — вул. Перемоги — розворот біля станції метро «Шулявська».
  • 25 травня з 5.30 до 17.30 рух перекриють від вул. Хрещатик до бульвару Тараса Шевченка.
  • 26 травня з 09.30 до 16.00 буде закрито напрямок: вул. Миколи Грінченка — вул. Кіровоградська — просп. Валерія Лобановського — вул. Андрія Головка — вул. Солом’янська — вул. Протасов Яр — вул. Миколи Грінченка.
  • 26 травня з 08.00 до 15.00 буде перекрито маршрут: Майдан Незалежності — вул. Хрещатик — вул. Велика Васильківська — площа Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — вул. Фізкультури — НСК «Олімпійський» — вул. Еспланадна — вул. Басейна — вул. Хрещатик — Майдан Незалежності.

Відомо, що в День Києва на центральних вулицях відбудеться благодійний «Забіг під каштанами».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Помста за морпіхів: на Донбасі знищили кадрового офіцера РФ (ФОТО, ВІДЕО)

В зоні проведення ООС ліквідували кадрового російського офіцера, який був командиром батальйону військ так званої ДНР Євгенія Шабанова. Українські спецпризначенці помстилися за загибель двох морпіхів

Новини України
16:40

Головні новини 21 травня: консультації в Зеленського, екс-начальник Нацгвардії вийшов із СІЗО, а екс-голова Конституційного суду оскаржує звільнення

Головними подіями вівторка, 21 травня, стали консультації, які президент Володимир Зеленський провів у Раді щодо розпуску парламенту і змін у виборчому законодавстві

Новини України
16:08
Новини партнерів
Загрузка...