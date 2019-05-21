День Києва: 25-26 травня буде обмежено рух. ФОТО: rama.com.ua

https://racurs.ua/ua/n122187-den-kyieva-de-perekryut-dorogy-spysok-vulyc.html

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У День Києва, який відзначають в останню неділю травня, буде обмежено рух центральними вулицями міста. Перекривати дороги будуть 25−26 травня у зв’язку зі святковою програмою, в яку входять понад 20 заходів різної тематики.

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Маршрути, на яких буде обмежено рух транспорту, оприлюднила сьогодні прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

25−26 травня буде обмежено рух на площі ім. Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинської та вул. Станіславського.

25 травня з 5.30 до 17.30 буде перекрито маршрут: площа Перемоги — вул. Перемоги — розворот біля станції метро «Шулявська».

25 травня з 5.30 до 17.30 рух перекриють від вул. Хрещатик до бульвару Тараса Шевченка.

26 травня з 09.30 до 16.00 буде закрито напрямок: вул. Миколи Грінченка — вул. Кіровоградська — просп. Валерія Лобановського — вул. Андрія Головка — вул. Солом’янська — вул. Протасов Яр — вул. Миколи Грінченка.

26 травня з 08.00 до 15.00 буде перекрито маршрут: Майдан Незалежності — вул. Хрещатик — вул. Велика Васильківська — площа Льва Толстого — вул. Велика Васильківська — вул. Фізкультури — НСК «Олімпійський» — вул. Еспланадна — вул. Басейна — вул. Хрещатик — Майдан Незалежності.

Відомо, що в День Києва на центральних вулицях відбудеться благодійний «Забіг під каштанами».