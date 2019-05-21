Еммануель Макрон, фото: RFI

https://racurs.ua/ua/n122192-makron-nazvav-golovnyh-vorogiv-ievropy.html

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Президент Франції Еммануель Макрон назвав головних ворогів Європи.

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На його думку, ними є націоналісти, котрі прагнуть розділити Європу й отримують закордонне фінансування, зокрема й від Росії. Про це Макрон заявив під час інтерв’ю регіональним французьким ЗМІ, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, росіяни є тепер особливо активними в фінансуванні та підтримці екстремістських партій в Європі.

Я вперше бачу зв’язок між націоналістами і закордонними інтересами, метою чого є знищення Європи, — зазначає президент Франції.

Макрон наголошує, що націоналісти послаблюють Францію й виступають проти усього, що є в інтересах очолюваної ним країни.

Також небезпеку для Європи президент Франції вбачає з боку Китаю та США.

Нагадаємо, у січні особиста пошта Макрона на сервісі Gmail виявилася серед 773 млн інших поштових адрес, опублікованих хакерами. Однак тоді в Єлисейському палаці запевнили, що інформаційній безпеці президента Франції нічого не загрожує, оскільки пароль його пошти періодично змінюється, а сам Макрон використовує двоетапну перевірку під час відвідування поштової скриньки.