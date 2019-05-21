Головні новини за 21 травня, фото — Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n122191-golovni-novyny-21-travnya-konsultaciyi-v-zelenskogo-eks-nachalnyk-nacgvardiyi-vyyshov-iz-sizo.html

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Головні події вівторка, 21 травня, відбувалися навколо консультацій, які президент Володимир Зеленський провів у Раді щодо розпуску парламенту і змін у виборчому законодавстві.

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Коментарі учасників зустрічі на Банковій засвідчили: вибори команда Зеленського планує провести 21 липня, найближчим часом президент оприлюднить відповідний указ.

Крім того, Рада може провести позачергове пленарне засідання на вимогу президента, на якому може ухвалити зміни до виборчого законодавства, а саме — ліквідувати мажоритарну систему голосування.

Учасники консультацій по різному коментували ці дії президента. Найпалкіше Зеленського підтримала Юлія Тимошенко, яка водночас заявила, що нового прем'єр-міністра повинна затверджувати вже новий склад Ради.

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