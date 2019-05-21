Консультації в президента. Фото: прес-служба глави держави

https://racurs.ua/ua/n122179-dostrokovi-vybory-v-radu-mojut-buty-pryznacheni-na-21-lypnya-lyashko.html

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Дострокові парламентські вибори в Україні можуть бути призначені на 21 липня.

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Указ нового президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту може з’явитися вже завтра, 22 травня. Про це 21 травня заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко після консультацій у президента Володимира Зеленського на Банковій.

За результатами розмови він направив листа голові парламенту про проведення позачергового засідання ВР для зміни виборчого законодавства. Орієнтовно вибори на 21 липня. Указ може з’явитися завтра, — заявив Ляшко.

За словами Ляшка, його партія братиме участь у позачергових парламентських виборах.

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко теж після зустрічі із Зеленським заявила, що вибори можуть відбутися 21 або 28 липня.

Як відомо, українське законодавство не містить такого поняття як «розпуск Верховної Ради» — президент може лише достроково припинити повноваження парламенту (за наявності визначених Конституцією підстав) шляхом призначення позачергових виборів.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів на Банковій консультації зі спікером Верховної Ради, його заступниками та лідерам депутатських фракцій.