Консультации у президента. Фото: пресс-служба главы государства

https://racurs.ua/n122179-dosrochnye-vybory-v-radu-mogut-byt-naznacheny-na-21-iulya-lyashko.html

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Досрочные парламентские выборы в Украине могут быть назначены на 21 июля.

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Указ нового президента Владимира Зеленского о роспуске парламента может появиться уже завтра, 22 мая. Об этом 21 мая заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко после консультаций у президента Владимира Зеленского на Банковой.

По результатам разговора он направил письмо председателю парламента о проведении внеочередного заседания ВР для изменения избирательного законодательства. Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра, — заявил Ляшко.

По словам Ляшко, его партия будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко тоже после встречи с Зеленским заявила, что выборы могут состояться 21 или 28 июля.

Как известно, украинское законодательство не содержит такого понятия как «роспуск Верховной Рады» — президент может только досрочно прекратить полномочия парламента (при наличии определенных Конституцией оснований) путем назначения внеочередных выборов.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский провел на Банковой консультации со спикером Верховной Рады, его заместителями и лидерам депутатских фракций.