Геннадій Кернес, фото: nahnews.org

https://racurs.ua/ua/n122177-kvartyry-ta-park-avtomobiliv-chym-volodiie-cyvilna-drujyna-kernesa-foto-video.html

Ракурс

Журналісти телепрограми «Наші гроші» проаналізували майно, котре записане на цивільну дружину міського голови Харкова Геннадія Кернеса Оксану Гайсинську.

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Сам Кернес у своїх деклараціяx з 2015 року вказує оренду кімнати в будинку пенсіонера, готельний номер, колекцію годинників та прибуток від компанії ТОВ «КУА Фінекс-капітал».

Проте його цивільна дружина в деклараціях жодного разу не була вказана.

Журналісти встановили, що Гайсинська за останні роки володіла низкою автомобілів. Серед цього переліку — Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8, загальна вартість котрих на момент купівлі становить близько 700 тис. дол.

Також Гайсинська володіє кількома квартирами. Так, у Києві в неї є квартира, розташована неподалік урядового кварталу на вулиці Шовковичній. Площа цієї квартири становить 150 кв. м, вартість — приблизно 25 млн грн.

Ще дві квартири в Гайсинської є в Харкові. Їхня загальна площа становить 300 кв. м, ринкова вартість — понад 300 тис. дол.

Завдяки активності Гайсинської в соцмережах журналісти встановили місця, де відпочиває родина Кернеса.

Деталі на опублікованих в Інстаграмі знімках вказують, що в 2014 році Гайсинська разом зі своїм сином Родіоном Гайсинським відпочивала на Мальдівах в готелі Anantara kihavah. Вартість одного тижня проживання в цьому закладі становить приблизно 0,5 млн грн. Цей курортний комплекс розташований на острові серед біосферного заповідника ЮНЕСКО.

Наступного року Гайстнська відпочивала в готелі Fregate Private Island на Сейшельських островах. Вартість тижня проживання тут становить 1,5 млн грн.

Крім того, зазначають журналісти, майже кожного року родина міського голови Харкова відпочиває в Італії у п’ятизірковому готелі Palace Merano. Встановити це місце допомогла місцева архітектура, котра потрапила на фото.

Нагадаємо, торік любов «співаючого ректора» Михайла Поплавського до соціальної мережі Інстаграм дозволила виявити його будинок на Київщині.