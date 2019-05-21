Геннадий Кернес, фото: nahnews.org

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Журналисты телепрограммы «Наші гроші» проанализировали имущество, которое записано на гражданскую жену мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксану Гайсинскую.

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Сам Кернес в своих декларациях с 2015 года указывает аренду комнаты в доме пенсионера, гостиничный номер, коллекцию часов и прибыль от компании ООО «КУА Финэкс-капитал».

Однако его гражданская жена в декларациях ни разу не была указана.

Журналисты установили, что Гайсинская за последние годы владела рядом автомобилей. Среди этого перечня — Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8, общая стоимость которых на момент покупки составляет около 700 тыс. долл.

Также Гайсинская владеет несколькими квартирами. Так, в Киеве у нее есть квартира, расположенная возле правительственного квартала на улице Шелковичной. Площадь этой квартиры составляет 150 кв. м, стоимость — примерно 25 млн грн.

Еще две квартиры у Гайсинской есть в Харькове. Их общая площадь составляет 300 кв. м, рыночная стоимость — более 300 тыс. долл.

Благодаря активности Гайсинской в соцсетях журналисты установили места, где отдыхает семья Кернеса.

Детали на опубликованных в Инстаграме снимках указывают, что в 2014 году Гайсинская вместе со своим сыном Родионом Гайсинским отдыхала на Мальдивах в отеле Anantara kihavah. Стоимость одной недели проживания в этом заведении составляет примерно 0,5 млн грн. Этот курортный комплекс расположен на острове среди биосферного заповедника ЮНЕСКО.

В следующем году Гайстнська отдыхала в отеле Fregate Private Island на Сейшельских островах. Стоимость недели проживания здесь составляет 1,5 млн грн.

Кроме того, отмечают журналисты, почти каждый год семья городского головы Харькова отдыхает в Италии в пятизвездочном отеле Palace Merano. Установить это место помогла местная архитектура, которая попала на фото.

Напомним, в прошлом году любовь «поющего ректора» Михаила Поплавского к социальной сети Инстаграм позволила выявить его дом в Киевской области.