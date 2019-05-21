Звільнення голови Конституційного суду: Шевчук подав скаргу, щоб повернутися на посадуhttps://racurs.ua/ua/n122188-zvilnennya-golovy-konstytuciynogo-sudu-shevchuk-podav-skargu-schob-povernutysya-na-posadu.htmlРакурс
Колишній голова Конституційного суду (КСУ) Станіслав Шевчук звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом щодо свого звільнення.
Відповідний позов подано до суду в 11.55. Про це сьогодні журналістам розповів адвокат Шевчука Андрій Федор, повідомляє агентство «Українські новини».
За словами Федора, у цій скарзі Шевчук просить поновити його на посаді очільника Конституційного суду.
На думку адвоката, ця справа є дуже простою, в ній відсутні будь-які політичні аспекти. Причиною звільнення Шевчука він вважає внутрішні інтриги в Конституційному суді.
Федор зазначає, що в позові наголошується на відсутності будь-яких дисциплінарних проступків з боку його підзахисного.
Шевчука з посади очільника КСУ звільнили 14 травня. Він також втратив посаду судді КСУ. Ініціатором його звільнення стала комісія з регламенту та етики КСУ, у звіті котрої відзначені істотні порушення в роботі колишнього голови КСУ.
Нагадаємо, Шевчук раніше заявляв, що вважає своє звільнення конституційним переворотом, здійсненим тодішнім президентом України Петром Порошенком.