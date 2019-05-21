Станіслав Шевчук, фото: «Закон і Бізнес»

https://racurs.ua/ua/n122188-zvilnennya-golovy-konstytuciynogo-sudu-shevchuk-podav-skargu-schob-povernutysya-na-posadu.html

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Колишній голова Конституційного суду (КСУ) Станіслав Шевчук звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом щодо свого звільнення.

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Відповідний позов подано до суду в 11.55. Про це сьогодні журналістам розповів адвокат Шевчука Андрій Федор, повідомляє агентство «Українські новини».

За словами Федора, у цій скарзі Шевчук просить поновити його на посаді очільника Конституційного суду.

На думку адвоката, ця справа є дуже простою, в ній відсутні будь-які політичні аспекти. Причиною звільнення Шевчука він вважає внутрішні інтриги в Конституційному суді.

Федор зазначає, що в позові наголошується на відсутності будь-яких дисциплінарних проступків з боку його підзахисного.

Шевчука з посади очільника КСУ звільнили 14 травня. Він також втратив посаду судді КСУ. Ініціатором його звільнення стала комісія з регламенту та етики КСУ, у звіті котрої відзначені істотні порушення в роботі колишнього голови КСУ.

Нагадаємо, Шевчук раніше заявляв, що вважає своє звільнення конституційним переворотом, здійсненим тодішнім президентом України Петром Порошенком.