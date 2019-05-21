Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Станіслав Шевчук, фото: «Закон і Бізнес»

Звільнення голови Конституційного суду: Шевчук подав скаргу, щоб повернутися на посаду

21 тра 2019, 15:20
999

Колишній голова Конституційного суду (КСУ) Станіслав Шевчук звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом щодо свого звільнення.

Loading...

Відповідний позов подано до суду в 11.55. Про це сьогодні журналістам розповів адвокат Шевчука Андрій Федор, повідомляє агентство «Українські новини».

За словами Федора, у цій скарзі Шевчук просить поновити його на посаді очільника Конституційного суду.

На думку адвоката, ця справа є дуже простою, в ній відсутні будь-які політичні аспекти. Причиною звільнення Шевчука він вважає внутрішні інтриги в Конституційному суді.

Федор зазначає, що в позові наголошується на відсутності будь-яких дисциплінарних проступків з боку його підзахисного.

Шевчука з посади очільника КСУ звільнили 14 травня. Він також втратив посаду судді КСУ. Ініціатором його звільнення стала комісія з регламенту та етики КСУ, у звіті котрої відзначені істотні порушення в роботі колишнього голови КСУ.

Нагадаємо, Шевчук раніше заявляв, що вважає своє звільнення конституційним переворотом, здійсненим тодішнім президентом України Петром Порошенком.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Помста за морпіхів: на Донбасі знищили кадрового офіцера РФ (ФОТО, ВІДЕО)

В зоні проведення ООС ліквідували кадрового російського офіцера, який був командиром батальйону військ так званої ДНР Євгенія Шабанова. Українські спецпризначенці помстилися за загибель двох морпіхів

Новини України
16:40

Головні новини 21 травня: консультації в Зеленського, екс-начальник Нацгвардії вийшов із СІЗО, а екс-голова Конституційного суду оскаржує звільнення

Головними подіями вівторка, 21 травня, стали консультації, які президент Володимир Зеленський провів у Раді щодо розпуску парламенту і змін у виборчому законодавстві

Новини України
16:08
Новини партнерів
Загрузка...