Увольнение главы Конституционного суда: Станислав Шевчук подал жалобу, чтобы вернуться на должность

Станислав Шевчук, фото: «Закон і Бізнес»

https://racurs.ua/n122188-uvolnenie-glavy-konstitucionnogo-suda-stanislav-shevchuk-podal-jalobu-chtoby-vernutsya-na-doljnost.html

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Бывший глава Конституционного суда (КСУ) Станислав Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском относительно своего увольнения.

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Соответствующий иск подан в суд в 11.55. Об этом сегодня журналистам рассказал адвокат Шевчука Андрей Федор, сообщает агентство «Українські новини».

По словам Федора, в этой жалобе Шевчук просит восстановить его в должности главы Конституционного суда.

По мнению адвоката, это дело очень простое, в нем отсутствуют какие-либо политические аспекты. Причиной увольнения Шевчука он считает внутренние интриги в Конституционном суде.

Федор отмечает, что в иске подчеркивается отсутствие каких-либо дисциплинарных проступков со стороны его подзащитного.

Шевчука с должности главы КСУ уволили 14 мая. Он также потерял должность судьи КСУ. Инициатором его увольнения стала комиссия по регламенту и этике КСУ, в отчете которой отмечены существенные нарушения в работе бывшего главы КСУ.

Напомним, Шевчук ранее заявлял, что считает свое увольнение конституционным переворотом, осуществленным тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.