Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук уволен

https://racurs.ua/2354-uvolnenie-predsedatelya-konstitucionnogo-suda-ukrainy-tragedii-ne-proizoshlo.html

Ракурс

Во вторник, 14 мая, СМИ сообщили, что судьи КСУ большинством голосов проголосовали за увольнение председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. Но на самом деле по решению собрания господин Шевчук утратил должность судьи КСУ.

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Почему судьи не имели права оставить своего коллегу в составе суда, сняв с него только полномочия председателя? Какие последствия может иметь это решение и не приведет ли оно к срыву запланированной на ближайшее время инаугурации новоизбранного президента Украины? «Ракурс» задал эти вопросы известным специалистам, которые в свое время работали над созданием правовых основ КСУ.

До инаугурации можно успеть выбрать еще трех председателей Конституционного суда Украины

Решение есть, и обжалованию оно не подлежит, считает Виктор Шишкин, первый генпрокурор Украины, экс-судья Конституционного суда (2005‒2015). А вот как быть с тем, что Станислав Шевчук, собственно, был уволен не как председатель КС, а как судья?

Виктор Шишкин:

— Законом о КСУ, принятым в 1996 году, было предусмотрено два основания для увольнения председателя Конституционного суда Украины. Первое — поданное собственноручно заявление о снятии полномочий, второе — когда определенное количество судей инициирует специальное заседание, на котором обсуждается вопрос об увольнении, и если 12 судей высказываются «за», председателя увольняют.

Закон 1996 года действовал более 20 лет, и за этот период данным правом никто не пользовался — не было оснований. Но в 2017-м в Основной Закон внесли антиконституционные изменения, был принят новый закон о КС, и для увольнения председателя Конституционного суда Украины осталось только одно основание — его собственное желание.

Сейчас норма, когда судьи сами кого-то увольняют, частично реанимирована. Ранее по двум основаниям — нарушение присяги и нарушение судьей требований относительно несовместимости — судей увольняла только Верховная Рада, независимо от того, каким путем судья попал в КС. Но с 2017 года судьи сами решают судьбу своих коллег, даже если речь идет о дискредитирующих основаниях.

Вообще вопрос не возник неожиданно: претензии к Станиславу Шевчуку, связанные, в частности, с нарушениями законодательства, процедурой формирования аппарата, выдвигались еще с ноября прошлого года. Даже такая деталь — в Конституционном суде уволилось руководство бухгалтерии — свидетельствует о том, что там были серьезные проблемы.

Поэтому была альтернатива — или председатель сам подает в отставку с этой должности, оставляя за собой должность судьи, или его увольняют с должности судьи — а председателем Конституционного суда Украины, естественно, может быть только судья.

Какие последствия будет иметь это увольнение? Никаких. Во-первых, на том же специальном заседании избрали нового председателя КС. «Король умер — да здравствует король!» Председателю Конституционного суда Украины не нужно дополнительно принимать присягу, это административная должность. То есть катаклизмов не будет. До инаугурации президента (дата которой, кстати, еще не определена) можно избрать еще трех председателей КСУ.

Хорошо, что вовремя избрали нового председателя Конституционного суда Украины

В тот же день, когда был уволен Станислав Шевчук, на специальном пленарном заседании судьи КС избрали нового председателя Конституционного суда Украины — Наталью Шапталу, и такое оперативное решение в целом можно назвать положительным, считает экс-судья КС, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Николай Козюбра.

Николай Козюбра:

— Для меня не только как для судьи Конституционного суда в отставке, но и как для ученого, близко знакомого с экс-главой КС Шевчуком, его отставка с должности судьи — досадное событие, которое не улучшает имидж КС. Я не знаю всех деталей, но мне действительно известно, что основания для того, чтобы подать в отставку с поста председателя Конституционного суда Украины, у Станислава Шевчука были.

Не знаю, по каким причинам он не использовал эту возможность. Лучшим выходом, на мой взгляд, было бы подать в отставку — такой поступок соответствовал бы европейским стандартам и дал бы возможность остаться судьей КС. Как ситуация сложится дальше, трудно сказать. Обжаловать решение судей Конституционного суда об отставке возможно, но, считаю, если не было нарушений процедуры, то перспектив у этого обжалования нет.

Конечно, могут возникнуть вопросы относительно нового председателя Конституционного суда Украины, потому что, оказывается, она участвовала в голосовании за возвращение Конституции 1996 года. Но то, что выборы нового председателя прошли оперативно, — очень хорошо. И, конечно, события в КСУ никак не повлияют на будущую инаугурацию новоизбранного президента.

Хочется, чтобы Конституционный суд работал стабильно

Виктор Мусияка, один из авторов текста Конституции Украины, профессор Киево-Могилянской академии, считает досадным то, что КСУ снова лихорадит, но в целом трагедии не произошло.

Виктор Мусияка:

— Конечно, я не могу положительно относиться к происходящему: хочется, чтобы Конституционный суд работал стабильно, без каких-либо внутренних потрясений, и когда был избран Станислав Шевчук и окончательно сформировался состав суда из 18 человек, мы надеялись, что начинается нормальный процесс. Давайте подождем обоснованных выводов по этому решению. А пока мы имеем ситуацию: решение есть, Шевчук лишен статуса судьи. Конечно, как гражданин он имеет право защищать свои права и, видимо, будет подавать иск.

Хорошо, что сразу состоялось избрание нового председателя Конституционного суда Украины. Главное в этой ситуации то, что не создаются основания для того, чтобы можно было говорить о срыве инаугурации. У нас есть действующий председатель КСУ, хотя Наталии Шаптале осталось немного времени для пребывания в этой должности, ведь девятилетний срок, предусмотренный законом для судей КС, для нее истекает в сентябре этого года.

Жаль, что КС вновь подвергся потрясениям, но на самом деле ничего трагического в этом нет. Однако очень хотелось бы, чтобы суд не разрывали внутренние распри и он мог нормально работать.