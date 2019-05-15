Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук звільнений

https://racurs.ua/ua/2354-zvilnennya-golovy-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-tragediyi-ne-stalosya.html

Ракурс

У вівторок, 14 травня, ЗМІ повідомили, що судді КСУ більшістю голосів проголосували за звільнення голови Конституційного суду України Станіслава Шевчука. Але насправді за рішенням зборів пан Шевчук втратив посаду судді КСУ.

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Чому судді не мали права лишити свого колегу у складі суду, знявши з нього лише повноваження голови? Які наслідки може мати це рішення і чи не призведе воно до зриву запланованої найближчим часом інаугурації новообраного президента України? «Ракурс» поставив ці запитання відомим фахівцям, які свого часу працювали над створенням правничих засад КСУ.

До інаугурації можна встигнути обрати ще трьох голів Конституційного суду України

Рішення є, і оскарженню воно не підлягає, вважає Віктор Шишкін, перший генпрокурор України, екс-суддя Конституційного суду (2005‒2015). А от як бути щодо того, що Станіслава Шевчука, власне, було звільнено не як голову КС, а як суддю?

Віктор Шишкін:

— Законом про КСУ, ухваленим у 1996 році, було передбачено дві підстави для звільнення голови Конституційного суду України. Перша — подана власноруч заява про зняття повноважень, друга — коли певна кількість суддів ініціює спеціальне засідання, на якому обговорюється питання про звільнення, і якщо 12 суддів висловлюються «за», голову звільняють.

Закон 1996 року діяв понад 20 років, і за цей період цим правом ніхто не користувався — не було підстав. Але у 2017-му до Основного Закону внесли антиконституційні зміни, було ухвалено новий закон про КС, і для звільнення голови Конституційного суду України лишилася тільки одна підстава — його власне бажання.

Зараз норму, коли судді самі когось звільняють, частково реанімовано. Раніше з двох підстав — порушення присяги та порушення суддею вимог щодо несумісності — суддів звільняла лише Верховна Рада, незалежно від того, яким шляхом суддя потрапив до КС. Але з 2017 року судді самі вирішують долю своїх колег, навіть коли йдеться про дискредитуючі підстави.

Взагалі питання не виникло несподівано: претензії до Станіслава Шевчука, пов’язані, зокрема, з порушеннями законодавства, процедурою формування апарату, висувалися ще з листопада минулого року. Навіть така деталь — у Конституційному суді звільнилося керівництво бухгалтерії — свідчить про те, що там були серйозні проблеми.

Тому була альтернатива — або голова сам подає у відставку з цієї посади, лишаючи за собою посаду судді, або його звільняють з посади судді — а головою Конституційного суду України, природно, може бути лише суддя.

Які наслідки матиме це звільнення? Жодних. По-перше, на тому ж самому спеціальному засіданні обрали нового голову КС. «Король помер — хай живе король!» Голові Конституційного суду України не потрібно додатково складати присягу, це адміністративна посада. Тобто катаклізмів не буде. До інаугурації президента (дату якої, до речі, ще не визначено) можна обрати ще трьох голів КСУ.

Добре, що вчасно обрали нового голову Конституційного суду України

Того ж дня, коли було звільнено Станіслава Шевчука, на спеціальному пленарному засіданні судді КС обрали нового голову Конституційного суду України — Наталю Шапталу, і таке оперативне рішення загалом можна назвати позитивним, вважає екс-суддя КС, член-кореспондент Національної академії правових наук Микола Козюбра.

Микола Козюбра:

— Для мене не лише як для судді Конституційного суду у відставці, а й як для науковця, близько знайомого з екс-головою КС Шевчуком, його відставка з посади судді — прикра подія, яка не поліпшує імідж КС. Я не знаю всіх деталей, але мені справді відомо, що підстави для того, щоби подати у відставку з посади голови Конституційного суду України, у Станіслава Шевчука були.

Не знаю, з яких причин він не використав цю можливість. Найкращим виходом, на мій погляд, було би подати у відставку — такий вчинок відповідав би європейським стандартам і дав би можливість залишитися суддею КС. Як ситуація складеться далі, важко сказати. Оскаржити рішення суддів Конституційного суду щодо відставки можливо, але, вважаю, якщо не було порушень процедури, то перспектив у цього оскарження немає.

Звичайно, можуть виникнути питання відносно нового голови Конституційного суду України, тому що, виявляється, вона брала участь у голосуванні за повернення Конституції 1996 року. Але те, що вибори нового голови пройшли оперативно, — дуже добре. І, звичайно, події у КСУ ніяк не вплинуть на майбутню інаугурацію новообраного президента.

Хочеться, щоб Конституційний суд працював стабільно

Віктор Мусіяка, один з авторів тексту Конституції України, професор Києво-Могилянської академії, вважає прикрим те, що КСУ знову лихоманить, але загалом трагедії не сталося.

Віктор Мусіяка:

— Звичайно, я не можу позитивно ставитися до того, що відбувається: хочеться, щоб Конституційний суд працював стабільно, без усіляких внутрішніх потрясінь, і коли було обрано Станіслава Шевчука та остаточно сформувався склад суду з 18 осіб, ми мали надію, що починається нормальний процес. Давайте почекаємо обґрунтованих висновків щодо цього рішення. А поки що ми маємо ситуацію: рішення є, Шевчук позбавлений статусу судді. Звичайно, як громадянин він має право захищати власні права і, мабуть, подаватиме позов.

Добре, що одразу відбулося обрання нового голови Конституційного суду України. Головне в цій ситуації те, що не створюються підстави для того, щоб можна було говорити про зрив інаугурації. У нас є чинний голова КСУ, хоча Наталі Шапталі лишилося небагато часу для перебування на цій посаді, адже дев’ятирічний термін, передбачений законом для суддів КС, для неї спливає у вересні цього року.

Прикро, що КС знов зазнав потрясінь, але насправді нічого трагічного у цьому немає. Проте дуже хотілося б, щоб суд не розривали внутрішні чвари і він міг нормально працювати.