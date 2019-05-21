Зеленський не зволікатиме із підписом закону про імпічмент. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n122186-zelenskyy-pidpyshe-zakon-pro-impichment-prezydenta-vidrazu-pislya-yogo-uhvalennya-radnyk.html

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Президент Володимир Зеленський підпише закон про імпічмент президента, як тільки його ухвалить Верховна Рада.

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Спершу документ повинен ухвалити український парламент. Про це 21 травня заявив його радник президента з юридичних питань Андрій Богдан, повідомляє «Громадське».

Зеленський підпише закон про імпічмент одразу, як його ухвалить парламент. Сам він його внесе одразу, як тільки його розроблять науковці, — заявив радник.

У квітні тоді ще кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявляв, що однією з перших його ініціатив на посту президента буде закон про імпічмент глави держави.

Тому для мене це ціль, не бачу перешкод, приведу розумних людей, не впораюся — піду. Тому йду на п’ять років і пропоную один з перших законів — закон про імпічмент, — запевняв тоді Зеленський.

Як відомо, ст. 111 Конституції України передбачає можливість імпічменту президента, але в Україні досі немає закону, який регулював би цю процедуру.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський найближчими днями видасть указ про розпуск парламенту. На Банковій припускають, що вибори у Раду можуть відбутися 21 липня.