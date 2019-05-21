Зеленський найближчим часом видасть указ про розпуск Ради. Фото:

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський найближчими днями видасть указ про розпуск парламенту.

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Практично всі лідери парламентських фракцій погодилися на дострокові вибори після сьогоднішньої зустрічі із Зеленським. Про це 21 травня під час брифінгу біля будівлі АП заявив радник президента Андрій Богдан.

Ми вважаємо, що це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення у парламент нових прогресивних обличь, які мають бажання працювати на країну, — зазначив він.

За словами Богдана, дострокові вибори в парламент можуть відбутися 21 липня 2019 року, щодо цього команда Зеленського консультується із Центрвиборчкомом. Радник відзначив, що 22 травня може відбутися позачергова сесія парламенту для ухвалення змін до виборчого законодавства — скасування мажоритарки та зниження прохідного бар'єру з 5% до 3%.

ЗМІ пишуть, що сьогодні можна чекати й на перші кадрові рішення Зеленського.

Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко та лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляли, що позачергові вибори у Раду можуть відбутися 21 або 28 липня.