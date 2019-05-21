Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский в ближайшее время издаст указ о роспуске Рады. Фото:

Зеленский готовит указ о роспуске Рады — советник президента

21 мая 2019, 14:23
999

Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни издаст указ о роспуске парламента.

Loading...

Практически все лидеры парламентских фракций согласились на досрочные выборы после сегодняшней встречи с Зеленским. Об этом 21 мая во время брифинга возле здания АП заявил советник президента Андрей Богдан.

Мы считаем, что это будет очень важный шаг для обновления парламента и для заведения в парламент новых прогрессивных лиц, которые имеют желание работать на страну, — отметил он.

По словам Богдана, досрочные выборы в парламент могут состояться 21 июля 2019 года, а сейчас команда Зеленского консультируется с Центризбиркомом. Советник отметил, что 22 мая может состояться внеочередная сессия парламента для принятия изменений в избирательное законодательство — отмены мажоритарки и снижение проходного барьера с 5% до 3%.

СМИ пишут, что сегодня можно ждать и первые кадровые решения Зеленского.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляли, что внеочередные выборы в Раду могут состояться 21 или 28 июля.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Гройсман может быть уволен с должности только Верховной Радой, у президента таких полномочий нет — Тимошенко

Только Верховная Рада может уволить с должности действующего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. У президента Украины нет таких полномочий

Новости Украины
13:52

Роспуск парламента: Ляшко с телефоном не пропустили на консультацию лидеров фракций (ВИДЕО)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко долгое время не мог попасть в зал, где проходят консультации нового президента Украины Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций. Охрана потребовала от народного избранника оставить смартфон

Новости Украины
10:50
Новости партнеров
Загрузка...