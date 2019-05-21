Зеленский в ближайшее время издаст указ о роспуске Рады. Фото:

https://racurs.ua/n122182-zelenskiy-gotovit-ukaz-o-rospuske-rady-sovetnik-prezidenta.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни издаст указ о роспуске парламента.

Loading...

Практически все лидеры парламентских фракций согласились на досрочные выборы после сегодняшней встречи с Зеленским. Об этом 21 мая во время брифинга возле здания АП заявил советник президента Андрей Богдан.

Мы считаем, что это будет очень важный шаг для обновления парламента и для заведения в парламент новых прогрессивных лиц, которые имеют желание работать на страну, — отметил он.

По словам Богдана, досрочные выборы в парламент могут состояться 21 июля 2019 года, а сейчас команда Зеленского консультируется с Центризбиркомом. Советник отметил, что 22 мая может состояться внеочередная сессия парламента для принятия изменений в избирательное законодательство — отмены мажоритарки и снижение проходного барьера с 5% до 3%.

СМИ пишут, что сегодня можно ждать и первые кадровые решения Зеленского.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляли, что внеочередные выборы в Раду могут состояться 21 или 28 июля.