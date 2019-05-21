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Тимошенко заявила, что только Рада имеет право уволить Гройсмана с должности. Фото: Reuters

Гройсман может быть уволен с должности только Верховной Радой, у президента таких полномочий нет — Тимошенко

21 мая 2019, 13:52
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Премьер-министр Владимир Гройсман должен выполнять свои полномочия на посту главы правительства, поскольку только парламент может уволить его с должности премьера.

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Президент Украины не имеет права своим указом назначать премьер-министра. Об этом 21 мая во время брифинга в Киеве заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Гройсман может быть уволен с должности только Верховной Радой. Но, если, Верховная Рада не уволила премьер-министра по его заявлению, он обязан продолжить свои обязанности на посту, — заявила она.

Напомним, 20 мая Владимир Гройсман заявил о намерении уйти с поста премьер-министра Украины.

Перед этим Владимир Зеленский во время инаугурации выдвинул требования к правительству, намекнув на возможные кадровые изменения в нем. Глава государства предложил чиновникам «взять ручку и уволиться» и добавил, что народ Украины оценит такие действия членов Кабмина.

Источник: Ракурс


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