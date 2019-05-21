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Тимошенко заявила, що лише Рада має право звільнити Гройсмана з посади. Фото: Reuters
Гройсман може бути звільнений з посади лише Верховною Радою, у президента таких повноважень немає — Тимошенкоhttps://racurs.ua/ua/n122181-groysman-moje-buty-zvilnenyy-z-posady-lyshe-verhovnou-radou-u-prezydenta-takyh-povnovajen-nemaie.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повинен виконувати свої повноваження на посаді глави уряду, оскільки лише парламент може звільнити його з посади прем'єра.
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Президент України немає права своїм указом призначати прем'єр-міністра. Про це 21 травня під час брифінгу в Києві заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Гройсман може бути звільнений з посади лише Верховною Радою. Але, якщо, Верховна Рада не звільнила прем'єр-міністра за його заявою, він зобов’язаний продовжити свої обов’язки на посаді, — заявила вона.
Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман заявив про намір піти з посади прем'єр-міністра України.
Перед цим Володимир Зеленський під час інавгурації висунув вимоги до уряду, натякнувши на ймовірні кадрові зміни у ньому. Глава держави запропонував урядовцям «взяти ручку та звільнитися» й додав, що народ України оцінить такі дії членів Кабміну.
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