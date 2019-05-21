Юлія Тимошенко, фото: «ГолосUA»

https://racurs.ua/ua/n122180-v-razi-negaynogo-rozpusku-parlamentu-zvilneni-sylovyky-zmojut-ponovytysya-na-posadah-cherez-sud.html

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Перед розпуском парламенту необхідно за ініціативою нового президента України Володимира Зеленського провести позачергову сесію Верховної Ради, щоб врегулювати кадрові питання та вирішити ряд нагальних кадрових питань.

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Про це на брифінгу після консультацій у Адміністрації президента щодо розпуску парламенту заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Тимошенко наголосила, що з моменту видачі указу про розпуск парламенту згідно зі ст. 85 і 90 Конституції Верховна Рада не може приймати закони, інші рішення, може лише йти на вибори.

Зокрема, Тимошенко наголошує на важливості переобрання всіх керівників силових відомств, оскільки, на її думку, в разі негайного розпуску парламенту вони залишаться на своїх посадах.

Якщо зараз легітимно не переобрати силовиків, то вся ця корумпована «тусовка» навколо екс-президента Порошенка піде до парламенту, отримає там недоторканість і буде, по суті, продовжувати впливати на політику, в тому числі, проводячи свої корупційні інтереси в життя, — вважає Тимошенко.

Якщо силовиків змінять після розпуску парламенту та до обрання нового, то кожен силовик зможе по ст. 85 та 90 Конституції поновитися на посаді через суд, наголошує Тимошенко.

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко сьогодні заявив, що дострокові вибори до парламенту можуть відбутися 21 липня.