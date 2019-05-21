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Ракурс
Юлия Тимошенко, фото: «ГолосUA»

В случае немедленного роспуска парламента уволенные силовики смогут восстановиться в должности через суд — Тимошенко

21 мая 2019, 13:50
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Перед роспуском парламента необходимо по инициативе нового президента Украины Владимира Зеленского провести внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы урегулировать кадровые вопросы и решить ряд насущных кадровых вопросов.

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Об этом на брифинге после консультаций в Администрации президента о роспуске парламента заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Тимошенко подчеркнула, что с момента выдачи указа о роспуске парламента согласно ст. 85 и 90 Конституции Верховная Рада не может принимать законы и другие решения, может только идти на выборы.

В частности, Тимошенко подчеркивает важность переизбрания всех руководителей силовых ведомств, поскольку, по ее мнению, в случае немедленного роспуска парламента они останутся на своих должностях.

Если сейчас легитимно не переизбрать силовиков, то вся эта коррумпированная «тусовка» вокруг экс-президента Порошенко пойдет в парламент, получит там неприкосновенность и будет, по сути, продолжать влиять на политику, в том числе, проводя свои коррупционные интересы в жизнь, — считает Тимошенко.

Если силовиков сменят после роспуска парламента и до избрания нового, то каждый силовик сможет по ст. 85 и 90 Конституции восстановиться в должности через суд, отмечает Тимошенко.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сегодня заявил, что досрочные выборы в парламент могут состояться 21 июля.

Источник: Ракурс


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