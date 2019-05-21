Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коаліції у Раді немає з 2016 року — нардеп після зустрічі з Зеленським. Фото: Фокус.ua

Коаліції у Раді немає з 2016 року — нардеп після зустрічі з Зеленським

21 тра 2019, 14:39
999

Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом фракцій Верховної Ради, під час якої було констатовано відсутність коаліції у парламенті.

Loading...

Коаліція розвалилася не минулої п’ятниці, коли з неї вийшов «Народний фронт», а ще в 2016 році. Про це заявив журналістам за підсумками переговорів співголова партії «Відродження» Віталій Хомутинник.

Було підтверджено факт того, що коаліції не існувало майже два роки. Фракції більшості — «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» — визнали те, що в коаліції всього 216 нардепів, — заявив він.

Хомутинник стверджує, що факт неіснування коаліції «весь час приховувався».

Нардеп також повідомив, що Зеленський збирається підписати указ про розпуск парламенту завтра, 22 травня.

В Адміністрації президента при цьому повідомили, що відсутність коаліції у Раді з 2016 року є юридичною підставою для її розпуску.

Головним аргументом для розпуску ВР є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції — 4%. Це оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Юридична підстава для розпуску — з 2016 року не існувало коаліції, — йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

Нагадаємо, напередодні відбулася інавгурація нового президента Зеленського. Під час церемонії він заявив, що розпускає парламент восьмого скликання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Помста за морпіхів: на Донбасі знищили кадрового офіцера РФ (ФОТО, ВІДЕО)

В зоні проведення ООС ліквідували кадрового російського офіцера, який був командиром батальйону військ так званої ДНР Євгенія Шабанова. Українські спецпризначенці помстилися за загибель двох морпіхів

Новини України
16:40

Головні новини 21 травня: консультації в Зеленського, екс-начальник Нацгвардії вийшов із СІЗО, а екс-голова Конституційного суду оскаржує звільнення

Головними подіями вівторка, 21 травня, стали консультації, які президент Володимир Зеленський провів у Раді щодо розпуску парламенту і змін у виборчому законодавстві

Новини України
16:08
Новини партнерів
Загрузка...