Коаліції у Раді немає з 2016 року — нардеп після зустрічі з Зеленським. Фото: Фокус.ua

https://racurs.ua/ua/n122185-koaliciyi-u-radi-nemaie-z-2016-roku-nardep-pislya-zustrichi-z-zelenskym.html

Ракурс

Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом фракцій Верховної Ради, під час якої було констатовано відсутність коаліції у парламенті.

Loading...

Коаліція розвалилася не минулої п’ятниці, коли з неї вийшов «Народний фронт», а ще в 2016 році. Про це заявив журналістам за підсумками переговорів співголова партії «Відродження» Віталій Хомутинник.

Було підтверджено факт того, що коаліції не існувало майже два роки. Фракції більшості — «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» — визнали те, що в коаліції всього 216 нардепів, — заявив він.

Хомутинник стверджує, що факт неіснування коаліції «весь час приховувався».

Нардеп також повідомив, що Зеленський збирається підписати указ про розпуск парламенту завтра, 22 травня.

В Адміністрації президента при цьому повідомили, що відсутність коаліції у Раді з 2016 року є юридичною підставою для її розпуску.

Головним аргументом для розпуску ВР є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції — 4%. Це оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Юридична підстава для розпуску — з 2016 року не існувало коаліції, — йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

Нагадаємо, напередодні відбулася інавгурація нового президента Зеленського. Під час церемонії він заявив, що розпускає парламент восьмого скликання.