Юлія Тимошенко, фото: «Батьківщина»

https://racurs.ua/ua/n122183-vyrishennya-pytannya-znyjennya-taryfiv-mojlyve-lyshe-do-poyavy-ukazu-pro-rozpusk-rady-tymoshenko.html

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Після розпуску Верховної Ради указом президента, згідно зі ст. 85 та 90 Конституції, парламент більше не матиме повноважень будь-що приймати.

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Про це під час брифінгу після консультацій президента Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Якщо президент достроково припинить повноваження парламенту й не прийме всіх законів, в т. ч. щодо зниження тарифів, це буде означати, що на моменту видачі указу згідно ст. 85 та 90 Конституції парламент не може приймати закони, інші рішення, а може лише йти на вибори, — наголошує Тимошенко.

Політик зазначає, що ст. 83 Конституції дає президентові можливість скликати позачергову сесію Ради та визначити її порядок денний.

Тому, зазначає Тимошенко, новому президентові пропонується скликати позачергову сесію Ради перед розпуском і внести до її порядку денного питання змін до діючого закону про вибори, зокрема скасування мажоритарної частини, а також інші невідкладні рішення, такі як зняття недоторканості з президента, депутатів, суддів

Це є зобов’язання, яке треба реалізовувати негайно, — наголошує Тимошенко.

За її словами, в такому разі дострокові вибори можуть біти оголошені не 21 липня, а, умовно, 28 липня.

Це не так багато часу — всього один тиждень, але це докорінно змінить країну, — вважає лідер «Батьківщини».

Нагадаємо, Тимошенко сьогодні заявила, що в разі розпуску парламенту до вирішення нагальних кадрових питань звільнені силовики зможуть поновитися через суд.