Юлия Тимошенко, фото: «Батькивщина»

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После роспуска Верховной Рады указом президента, согласно ст. 85 и 90 Конституции, парламент больше не будет иметь полномочий что-либо принимать.

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Об этом во время брифинга после консультаций президента Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Если президент досрочно прекратит полномочия парламента и не примет всех законов, в т. ч. по снижению тарифов, это будет означать, что на момент выдачи указа согласно ст. 85 и 90 Конституции парламент не может принимать законы, другие решения, а может только идти на выборы, — подчеркивает Тимошенко.

Политик отмечает, что ст. 83 Конституции дает президенту возможность созвать внеочередную сессию Рады и определить ее повестку дня.

Поэтому, отмечает Тимошенко, новому президенту предлагается созвать внеочередную сессию Рады перед роспуском и внести в ее повестку дня вопрос изменений в действующий закон о выборах, в частности отмену мажоритарной части, а также другие неотложные решения, такие как снятие неприкосновенности с президента, депутатов, судей

Это обязательство, которое надо реализовывать немедленно, — отмечает Тимошенко.

По ее словам, в таком случае досрочные выборы могут биты объявлены не 21 июля, а, условно, 28 июля.

Это не так много времени — всего одна неделя, но это в корне изменит страну, — считает лидер «Батькивщины».

Напомним, Тимошенко сегодня заявила, что в случае роспуска парламента до решения насущных кадровых вопросов уволенные силовики смогут восстановиться через суд.