Коалиции в Раде нет с 2016 года — нардеп после встречи с Зеленским. Фото: Фокус.ua

https://racurs.ua/n122185-koalicii-v-rade-net-s-2016-goda-nardep-posle-vstrechi-s-zelenskim.html

Ракурс

Владимир Зеленский провел встречу с руководством фракций Верховной Рады, во время которой было констатировано отсутствие коалиции в парламенте.

Loading...

Коалиция развалилась не в прошлую пятницу, когда из нее вышел «Народный фронт», а еще в 2016 году. Об этом заявил журналистам по итогам переговоров сопредседатель партии «Видродження» Виталий Хомутынник.

Был подтвержден факт того, что коалиции не существовало почти два года. Фракции большинства — «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» — признали то, что в коалиции всего 216 нардепов, — заявил он.

Хомутынник утверждает, что факт несуществования коалиции «все время скрывался».

Нардеп также сообщил, что Зеленский намерен подписать указ о роспуске парламента завтра, 22 мая.

В Администрации президента при этом сообщили, что отсутствие коалиции в Раде с 2016 года является юридическим основанием для ее роспуска.

Главным аргументом для роспуска ВР является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Юридическое основание для роспуска — с 2016 года не существовало коалиции, — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Напомним, накануне состоялась инаугурация нового президента Зеленского. Во время церемонии он заявил, что распускает парламент восьмого созыва.