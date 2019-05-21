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Зеленский не будет тянуть с подписью закона об импичменте. Фото: president.gov.ua

Зеленский подпишет закон об импичменте президента сразу после его принятия — советник

21 мая 2019, 14:51
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Президент Владимир Зеленский подпишет закон об импичменте президента, как только его примет Верховная Рада.

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Сначала документ должен принять украинский парламент. Об этом 21 мая заявил советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан, сообщает «Громадське».

Зеленский подпишет закон об импичменте сразу, как его примет парламент. Сам он его внесет сразу, как только его разработают ученые, — заявил советник.

В апреле тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявлял, что одной из первых его инициатив на посту президента будет закон об импичменте главы государства.

Поэтому для меня это цель, не вижу препятствий, приведу умных людей, не справлюсь — уйду. Поэтому иду на пять лет и предлагаю один из первых законов — закон об импичменте, — уверял тогда Зеленский.

Как известно, ст. 111 Конституции Украины предусматривает возможность импичмента президента, но в Украине до сих пор нет закона, который регулировал бы эту процедуру.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ближайшие дни издаст указ о роспуске парламента. На Банковой допускают, что выборы в Раду могут состояться 21 июля.


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