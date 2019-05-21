Юрій Аллеров вийшов із СІЗО. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/ua/n122174-kolyshniy-komanduvach-nacgvardiyi-allerov-vyyshov-iz-sizo.html

Ракурс

Колишній командувач Національної гвардії Юрій Аллеров вийшов з-під варти після внесення за нього застави в 4,8 млн грн.

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Аллеров вийшов із СІЗО 20 травня. Заставу внесли ще 17 травня ввечері, проте вихідні Аллеров змушений був провести в СІЗО. Про це повідомив співробітник слідчого ізолятора, передають «Українські новини».

Петро Порошенко 7 травня звільнив Юрія Аллерова з посади командувача Національної гвардії. Згодом, 14 травня, Аллерова затримали детективи Національного антикорупційного бюро. Правоохоронці підозрюють посадовця та ще кількох осіб у заволодінні майном на суму понад 80 млн грн Головного управління Нацгвардії.

Нагадаємо, Аллерова та його можливого спільника генерального директора «Укрбуду» підозрюють у скоєнні дій, передбачених ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Пізніше суд арештував екс-керівника Національної гвардії на два місяці. Вже 17 травня за Аллерова внесли заставу у 4,8 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили для нього заставу у розмірі 11 млн грн.