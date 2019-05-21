Юрий Аллеров вышел из СИЗО. Фото: Shutterstock

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Бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога в 4,8 млн грн.

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Аллеров вышел из СИЗО 20 мая. Залог внесли еще 17 мая вечером, однако выходные Аллеров вынужден был провести в СИЗО. Об этом сообщил сотрудник следственного изолятора, передают «Украинские новости».

Петр Порошенко 7 мая уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардии. Впоследствии, 14 мая, Аллерова задержали детективы Национального антикоррупционного бюро. Правоохранители подозревают чиновника и еще нескольких лиц в завладении имуществом на сумму свыше 80 млн грн Главного управления Нацгвардии.

Напомним, Аллерова и его возможного сообщника генерального директора «Укрбуда» подозревают в совершении действий, предусмотренных ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им через злоупотребление служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Позже суд арестовал экс-руководителя Национальной гвардии на два месяца. Уже 17 мая по Аллерова внесли залог в 4,8 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили для него залог в размере 11 млн грн.