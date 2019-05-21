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Нападения на мечети в Новой Зеландии были осуществлены 15 марта, фото: News247

Теракты в Новой Зеландии: полиция предъявила Брентону Тарранту обвинение в терроризме

21 мая 2019, 11:55
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Полиция Новой Зеландии предъявила обвинение в терроризме Брентону Тарранту.

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Его подозревают в совершении вооруженных нападений на две мечети в городе Крайстчерче 15 марта этого года, сообщает агентство Associated Press.

Новозеландское законодательство предусматривает за терроризм максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отмечается, что соответствующий закон в Новой Зеландии появился в 2002 году как ответ на террористические атаки в США, совершенные 11 сентября 2001 года.

Также 28-летнему Тарранту выдвинули дополнительные обвинения в убийстве и покушении на убийство. Теперь его обвиняют в 51-м убийстве и попытке убить еще 40 человек. Это произошло после того, как в этом месяце в больнице скончался еще один раненый.

Во время совершения теракта 42 человека погибли в мечети Аль-Нур, семеро — в мечети Линвуд, еще двое — умерли впоследствии в больницах.

Напомним, перед совершением терактов Таррант распространил в соцсетях 73-страничный манифест, в котором объяснил мотивы своих действий. Из манифеста известно, что на его взгляды значительно повлиял осуществленный в 2017 году теракт в Швеции, когда в результате наезда грузовика на толпу в Стокгольме погибли пять человек.


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