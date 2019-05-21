В Киеве открыли для прохода граждан ворота Администрации президента. ФОТО: Фокус.ua

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В Киеве улица Банковая открыта для прохода граждан. Там находится Администрация президента Украины. По словам охранников, ворота АП открыли вчера, 20 мая, после инаугурации Владимира Зеленского.

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На Банковой остались контрольные посты, но никто не проверяет удостоверение личности, проход через АП свободен. Об этом сообщил пользователь Facebook Василий Апасов.

По его словам, под АП убрали охрану. А проходная, где ранее был пропускной режим, закрыта.

Теперь пешеходы могут пройти к Администрации президента со стороны улиц Лютеранской и Институтской. Также благодаря тому, что открыты ворота, можно пройти к Дому химер.

Как известно, еще со времен президентства Виктора Януковича движение по улице Банковой было ограничено. 20 мая шестой президент Украины Владимир Зеленский поручил охране пропускать на территорию Администрации президента всех желающих.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация Зеленского. Теперь он является президентом Украины.