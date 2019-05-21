Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве открыли для прохода граждан ворота Администрации президента. ФОТО: Фокус.ua

В Киеве открыли для прохода граждан ворота Администрации президента (ФОТО)

21 мая 2019, 11:40
999

В Киеве улица Банковая открыта для прохода граждан. Там находится Администрация президента Украины. По словам охранников, ворота АП открыли вчера, 20 мая, после инаугурации Владимира Зеленского.

Loading...

На Банковой остались контрольные посты, но никто не проверяет удостоверение личности, проход через АП свободен. Об этом сообщил пользователь Facebook Василий Апасов.

По его словам, под АП убрали охрану. А проходная, где ранее был пропускной режим, закрыта.

В Киеве открыли ворота Администрации президента. Фото: Vasiliy Apasov

В Киеве открыли ворота Администрации президента. Фото: УП

В Киеве открыли ворота Администрации президента. Фото: УП

Теперь пешеходы могут пройти к Администрации президента со стороны улиц Лютеранской и Институтской. Также благодаря тому, что открыты ворота, можно пройти к Дому химер.

Как известно, еще со времен президентства Виктора Януковича движение по улице Банковой было ограничено. 20 мая шестой президент Украины Владимир Зеленский поручил охране пропускать на территорию Администрации президента всех желающих.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация Зеленского. Теперь он является президентом Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Блокирование здания ВККСУ: неизвестные вторые сутки препятствуют работе квалификационной комиссии судей

Вторые сутки группа неизвестных активистов блокирует здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Киеве. Сегодня на тестирование в ВККСУ пришли только три судьи

Новости Украины
11:04

Роспуск парламента: Ляшко с телефоном не пропустили на консультацию лидеров фракций (ВИДЕО)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко долгое время не мог попасть в зал, где проходят консультации нового президента Украины Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций. Охрана потребовала от народного избранника оставить смартфон

Новости Украины
10:50

На Прикарпатье из-за масштабного наводнения начали эвакуацию людей (ФОТО, ВИДЕО)

Непогода в Ивано-Франковской области наделала беды в нескольких районах. Из-за мощного ливня и масштабного наводнения затопило села и размыло дороги. Власти эвакуируют людей из подтопленных участков

Новости Украины
22:57   20 мая
Новости партнеров
Загрузка...