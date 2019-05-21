Венесуэла отказывается от Visa, Mastercard и Maestro. Фото: psm7.com

https://racurs.ua/n122172-venesuela-polnostu-priostanavlivaet-operacii-s-visa-mastercard-i-maestro.html

Ракурс

Центральный банк Венесуэлы совместно с местным Управлением банковского надзора решили запустить собственную платежную систему.

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В Каракасе решили полностью отказаться от платежных систем Visa, Mastercard и Maestro. Ожидается, что к 30 ноября 2019 года будут приостановлены операции с дебетовыми картами указанных платежных систем, а по кредитным картам — с 30 января 2020 года. Об этом сообщает Banca y Negocios.

Отмечается, что банки Венесуэлы должны создать в стране собственную платежную систему. Для этого финансовые учреждения должны расширить использование биометрической идентификации. Центробанк Венесуэлы дал каждому из банков на решение этих вопросов два месяца.

Ранее сообщалось, что Бразилия прекратила печать венесуэльской валюты. Бразильский монетный двор печатал боливара по соглашению, которая закончилась в марте 2019 года.